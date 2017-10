Althengstett Einiges derzeit kaum zu schaffen

Althengstett. Deshalb befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Stellenplan – im Vorgriff auf die eigentlichen Haushaltsplanberatungen. Das Gremium und die Verwaltung hatten sich bereits nicht öffentlich auf Stellenauf­stockungen verständigt. Vor allem auf die Kämmerei wird in den nächsten Monaten und Jahren viel Arbeit zukommen, vor allem wegen der Umstellung der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, kurz NKHR. Zudem hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren mehrere Eigenbetriebe und Gewerbe betrieblicher Art gegründet, wodurch inzwischen fünf Körperschaftssteuererklärungen abzugeben sind.

Eine weitere Vollzeitstelle für Kämmerei

Die Verwaltung wies außerdem darauf hin, dass die Zahl der Einwohner zwar gleich geblieben, die Zahl der Haushalte jedoch deutlich gewachsen sei, wodurch mehr Grundsteuer- sowie Wasser- und Abwasserfälle zu bearbeiten seien. In der Kämmerei soll deshalb eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen werden, die pro Jahr circa 50 000 Euro kosten wird.