Althengstett Eine große Herausforderung

Was bedeutet Digitalisierung für Bürger, Kirche, Wirtschaft und Staat? Was unterscheidet die Interessen der Netzbetreiber und der Nutzer? Welche Risiken und Gefahren birgt der Umgang mit dieser Technik? Mit diesen und weiteren Aspekten zum Thema Digitalisierung befasst sich der sechste Gäudialog. Wer sich für solche Fragen zum Thema interessiert und darüber mitdiskutieren will, ist eingeladen am Dienstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr (Saalöffnung) im Restaurant "Zum Trollinger".

Mit Kirchenrat Dan Peter konnte von den evangelischen Kirchengemeinden Althengstett, Neuhengstett/Ottenbronn und Gechingen ein ausgesprochen versierter Referent gewonnen werden. Er ist 56 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Im Oberkirchenrat Stuttgart leitet er das Referat "Publizistik und Gemeinde" und begleitet als Medienreferent im Schnittfeld Kirche sowie Medien Veröffentlichungen in Schrift, Bild und Ton.

Vertreter der Kirchen im Medienrat