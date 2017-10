Althengstett Ein zentraler Ort für zünftige Feste

Althengstett-Ottenbronn. Mit der Neugestaltung wurden auch Wasserspiele, bepflanzbare Beete (das essbare Dorf), Sitzbänke, eine Ladesäule für E-Autos, mehrere Parkplätze und ein neuer Verbindungsweg mit angelegt. So entstand ein Ensemble von Versorgungs- und Freizeitmöglich- keiten.

Viele Bürger vor Ort

Sogar der Himmel schien sich mitzufreuen, denn die Sonne strahlte warm auf die neu gestaltete Ottenbronner Ortsmitte, auf der sich zahlreiche Bürger eingefunden hatten. "In Italien drückt das schöne Wort ›Piazza‹ ein ganzes Lebensgefühl aus", unterstrich Bürgermeister Clemens Götz, der acht Jahre lang in Italien gelebt hat. Auf den zentralen Plätzen der Ortschaften träfen sich die Menschen ständig. Die ganze Fülle des Lebens spiele sich in Italien auf diesen Plätzen ab. In diesem Sinne wünschte Götz den Ottenbronnern von der neu gestalteten "Piazza" regen Gebrauch zu machen. "Mit diesem neuen Platz machen wir deutlich, dass wir Bürger und unser Zusammenleben im Mittelpunkt stehen", unterstrich der Schultes. Er fand es bezeichnend, dass er im Internet zu dem Begriff "Piazza" 17, zum Wort "Platz" jedoch nur eine einzige Eintragung gefunden habe.