Althengstett Ein Stück Geschichte lebendig gemacht

Im Singspiel "Ein feste Burg ist unser Gott – befreit glauben und zuversichtlich leben" von Markus Nickel (Musik) und Reinhard Ellsel (Text und Idee) sind Chörale, Lieder sowie kurze Szenen dicht miteinander verwoben. Eine Staffelei und zwei Stühle reichten als Kulisse, um vor dem im Altarraum stehenden Kirchenchor Neuhengstett/Ottenbronn das Atelier von Lucas Cranach dem Älteren darzustellen. Hier soll der frisch vermählte Martin Luther für das Hochzeitsbild porträtiert werden. Lucas und Martin sind befreundet, und so gerät die Porträtsitzung zu einem angeregten und offenen Gedankenaustausch über Luthers Lebensweg.

Zurück in den Sommer des Jahres 1525

In 13 Spielszenen versetzten Martin Haider als Martin Luther und Florian Esche als Lucas Cranach der Ältere das Publikum zurück in den Sommer des Jahres 1525. Luther erinnert sich im Gespräch an seine Verdammungsängste und die Erlösung, die Gott aus Gnade schenkt. An seine Empörung über die Ablasspraxis und den Anschlag seiner 95 Thesen an das Portal der Wittenberger Schlosskirche. Daran, wie er im Reichstag zu Worms standhaft geblieben ist. Der Chor unterstrich zunächst mit dem Choral "Nun freut euch, lieben Christen g’mein" und dann mit den musikalischen Botschaften der neuen Lieder "Bist Du bei mir?" und "Dennoch" diese turbulenten Lebensstationen. Cranach kam auf die Kirchenlieder, die Luther komponiert und teilweise getextet hat, zu sprechen. "Damit hast du ein weiteres Mittel entdeckt, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen."