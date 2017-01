Althengstett Ein Prüfling steht im Rampenlicht

Zunftmeister Mike Schaller läutete vor dem Rathaus, wo sich die Narren versammelt hatten, offiziell die Fasnet in der Gäugemeinde ein. Der Vorabend stand im Zeichen der Aufnahme von Christoph Olbrich in den Reigen der Häs- und Maskenträger. Als einziger Anwärter in diesem Jahr musste er sich den Aufgaben stellen, unter anderem bei Fragen zur Geschichte der Zunft. "Unter dem Motto Hexenspiele gibt es sechs Themenbereiche, in denen er sich bewähren muss", kündigte eine der Vorjahresanwärterinnen an, die sich die Aufgaben ausgedacht hatte.

Nach Mitternacht alles überstanden

Ob ganz sportlich beim Bau einer Pyramide mit anderen Hexen, dem Basteln eines Besens für den Bereich Technik oder beim Essigwasser-Gurgel-Gesang – Christoph stand im Rampenlicht der Prüfungen. "Wenn eine Aufgabe nicht bestanden wird, müssen der Täufling und sein Pate einen kleinen Strafimbiss zu sich nehmen", wurde eine mehr als ungewöhnliche Speisenzusammenstellung angekündigt. Erleichtert war die neue Glammhoaga-Hex nach Mitternacht, als die Übergabe der Maske die Aufnahme in die Gruppe besiegelte.