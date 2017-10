Althengstett Echter Gewinn für Gemeinde

Viele Monate lang fuhren dort Schwerlaster mit Baumaterialien in Absprache mit der Gäukommune über diese schmale Trasse. Um den aufwendigen Weg durch das Kasernengelände zu vermeiden und den Betrieb dort nicht zu stören, war die Zufahrt zu einer großen Baustelle im Gelände des KSK über den gemeindeeigenen Althengstetter Feldweg gewählt worden. Am Rande des Kasernengeländes der bekannten Eliteeinheit der Bundeswehr entsteht derzeit ein multifunktionales Trainingszentrum, in dem dann alles geübt werden kann, was ein Soldat im Wasser können muss.

Zeitweise erhebliche Beeinträchtigungen

So mancher Landwirt, Spaziergänger und Radfahrer, der diesen Weg regelmäßig benutzt, fühlte sich zeitweise erheblich beeinträchtigt, wenn die schweren Brummer anfuhren und mächtig Staub aufwirbelten. Als dann im Frühjahr auch noch der schlechte Zustand des Weges sichtbar wurde, wendete sich Bürgermeister Clemens Götz nach Absprache mit dem Althengstetter Gemeinderat an die Standortverwaltung. Der Schultes forderte eine Reparatur der dünnen Decke des Feldwegs. "Das ist die meistgenutzte Fahrradverbindung nach Calw und zum Stammheimer Maria von Linden-Gymnasium", unterstreicht Götz.