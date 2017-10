Althengstett Die Weiterentwicklung

Das Familienzentrum Althengstett und seine Mitarbeiter stellen sich nach dreijährigem Bestehen der Einrichtung und erweiterten Angeboten der Evaluation. Es geht darum, herauszufinden, ob das Angebot, das von der Einrichtung beziehungsweise deren Mitarbeiter und Netzwerkpartner geplant und durchgeführt wird, zu den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen vor Ort passt, ob Veränderungen notwendig sind und wie eine Weiterentwicklung aussehen kann. Für diesen Prozess nimmt die Einrichtung die Begleitung und Hilfe von "Qualität vor Ort" in Anspruch. Das Programm unterstützt mit sechs Servicebüros in ganz Deutschland 150 Netzwerke für frühe Bildung auf kommunaler Ebene fachlich und methodisch. Im Rahmen des Evaluationsprozesses ist am 15. November von 16.30 bis 20.30 Uhr ein Netzwerktreffen in Althengstett geplant; weitere Infos: www.qualitaet-vor-ort.org.

Althengstett. Mit der Unterstützung und Betreuung von Familien in allen Lebenslagen hat sich die Althengstetter Einrichtung, deren Herzstück fünf Kindertagesstätten sind, in den vergangenen drei Jahren einen Namen weit über die Ortsgrenzen hinaus gemacht. Eine vergleichbare Einrichtung gibt es im Landkreis Calw nicht. Das umfassende, generationenübergreifende Angebot wird gerne in Anspruch genommen: vom Elternfrühstück, über Familienspielnachmittage bis hin zu Frauencafé und Väter-Treffen.

Damit wollen sich Leiterin Charlotte Weik und die Mitarbeiterinnen der Althengstetter Kindertagesstätten aber nicht zufrieden geben und das Zentrum mit Hilfe von außen durch eine Evaluation (siehe "Info") bedarfsgerecht weiterentwickeln. Angebote im Bereich Kinder, Erwachsene und Familien noch besser zu vernetzen und zu etablieren, lautet das große Ziel. Die Bevölkerung wird mit einer Fragebogenaktion gebeten, diesen Prozess zu unterstützen. Diese läuft noch bis 12. Oktober. Es wird versucht, die eingegangenen Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen sowie die weiteren Planung daran zu orientieren.