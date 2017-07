Althengstett Die Lebenshilfe feiert ganz im Zeichen der Piraten

"Unser Mehrgenerationengarten soll für Menschen mit und ohne Behinderung jeden Alters ein Ort der Erholung und Freude sein", unter- streicht Nina Stein.

Wieder viele helfende Hände dabei

Sie freut sich darüber, dass auch beim Bau des Wasserspiels wieder viele helfende Hände von Mitgliedern und Freunden der Lebenshilfe mit von der Partie waren. Ganz besonders engagierten sich der Neuhengstetter André Bertsch, sein Sohn Marco und Mitarbeiter der Hirsauer Gärtnerei Märkle.

Der Garten beim Lebenshilfedomizil in Neuhengstett ist jetzt schon ein Juwel, denn dort gibt es bereits das ­schmucke Gartenhaus "Villa Kunterbunt", ein Piratenschiff mit Floß, ein Hochbeet mit Kräutern und Blumen sowie einen komfortabler Ruhebereich. Und jetzt kommt die schöne Wasseranlage mit viel Sand dazu.

"Hier können unsere Kinder und Jugendlichen den Umgang mit Naturmaterialien wie Sand, Erde, Holz, Steine und Wasser im freien Spiel kreativ ausgestalten", freut sich Stein. Die neueste Errungenschaft im Garten der Generationen fördere das Zusammenwirken. "Die einen müssen pumpen, die anderen die Klappen bedienen. Nur so kommt das Wasser am Ende in der Holzrinne an", erläutert Stein.