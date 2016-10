Althengstett Die große Aufgabe kommt erst noch

Althengstett. Insbesondere zu den größeren Unterkünften und deren weiterer Nutzung hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht, weil die Zahl der für dieses Jahr angekündigten Flüchtlinge inzwischen eine ganz andere ist. Zwischen Pfingsten und den Sommerferien hatte das Landratsamt angekündigt, dass Althengstett bis zum Jahresende bis zu weitere 70 Personen aufnehmen muss. Anfang September hieß es vonseiten der Behörde, dass in diesem Jahr nicht mehr mit der Zuteilung an die Kommunen gerechnet werde. Die zu erwartende Zahl für 2017 sei gering. Sollte es dennoch zu großen Veränderungen kommen, will die Gäugemeinde gut gerüstet sein.

Rückkehr erwünscht

Nur noch wenige der Bewohner, die im Althengstetter Forsthaus gemeldet sind, übernachten dort täglich. Mehrere von ihnen wollen in ihr Heimatland Indien zurückkehren, was bislang jedoch an den Anforderungen der dortigen Behörden scheiterte. Wenn deren Wunsch entsprochen wird, möchte die Gäugemeinde die übrigen Bewohner in einer kleineren Wohnung unterbringen.