Althengstett Die Aktion "ADEBAR"

Die Aktion "ADEBAR" wurde 2003 gegründet mit dem Ziel, einen Überblick über die Zahl und die Verteilung der vorhandenen Vögel in Deutschland zu gewinnen, das Ergebnis zu kartieren und in einem Fachbuch zu veröffentlichen. 2000 Vogelfreunde haben sich bundesweit an dieser Aufgabe beteiligt. Das Ergebnis ist zum Teil recht ernüchternd: Die Vogelarten gehen weiter zurück oder sterben sogar in manchen Regionen aus. Von 9000 Vogelarten, die es auf der Erde gibt, sind rund 1200 vom Aussterben bedroht. 5000 Arten nehmen derzeit in ihren Beständen drastisch ab. In Deutschland stehen von den regelmäßig hier brütenden Arten 110 Gattungen auf der Roten Liste, mehr als 40 Prozent werden als gefährdet eingestuft.

Althengstett-Ottenbronn. Das Biologen-Ehepaar kann sich dieses klare Urteil erlauben, denn es ist regelmäßig mit Fernglas und Notizblock in der Natur und beobachtet die Vogelwelt. Der ehemalige Calwer Gymnasiallehrer Einhard Buob arbeitete zudem viele Jahre mit beim ersten Atlas für Brutvögelarten (ADEBAR, siehe "Info") in Deutschland, den es dank vieler ehrenamtlicher Vogelkundler im Buchhandel gibt.

Schwund bis zu 30 Prozent