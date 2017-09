Deutliche Zugewinne bei der AfD und Verluste bei der CDU: Das sind mit die auffälligsten Ergebnisse der Bundestagswahl in den vier Gäugemeinden. Während die AfD 2013 in Althengstett bei rund sechs Prozent lag, stimmten diesmal rund 11,6 Prozent für Direktkandidat Uwe Burkart (Gechingen 2013: 7,5/2017: 12,1; Ostelsheim: 6,6/12,1; Simmozheim: 6,4/10,4). Während CDU-Mann Hans-Joachim Fuchtel 2013 in Althengstett auf nahezu 57 Prozent kam, waren es diesmal rund 44 Prozent, in Simmozheim 40,7 (2013: 54,3). Die Wahlbeteiligung lag bei der Wahl des 19. Deutschen Bundestags in Althengstett und Gechingen bei 83 Prozent, in Ostelsheim betrug sie 82,6 Prozent (2013: 81,2) und in Simmozheim 80,1 (2013: 78). Foto: Gollnow