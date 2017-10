Althengstett Der Stuhl als vielseitiges Übungsgerät

"Meine Methoden sind sanft, leicht und passen sich den individuellen Unterschieden Ihrer Gelenkigkeit an. Also, wenn Sie bereit dafür sind, können Sie ohne Risiko beginnen. Es ist nie zu spät!", schreibt die Sportbegeisterte in ihrem Vorwort zu der 42 Seiten umfassenden Broschüre.

Wertvolle Erfahrungen eingeflossen

Die Idee zu dem weiteren Heft entstand, als Vukov am "Wohlfühltag" des Krankenpflegevereins Verwaltungsraum Althengstett zu Besuch in einer Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz war. "Ohne den Geschäftsführer des Vereins, Rüdiger Scheffelmaier, würde es die neue Broschüre nicht geben", sagt die Autorin. Innerhalb weniger Stunden Sportunterricht, die sie dort ehrenamtlich gab, habe sie viele Erfahrungen mit betroffenen Menschen sammeln dürfen. Die Freude und Begeisterung der Teilnehmer habe sie zutiefst gerührt und inspiriert: "Die dortigen Erfahrungen sind in die neue Broschüre eingeflossen".

Diese gibt es ab sofort für 12,50 Euro in der Rathaus-Apotheke und in Präger’s Buchlädle in Althengstett sowie in der Neuhengstetter Ortsverwaltung. Außerdem ist sie online unter www.­hockeyanschulen.de bestellbar.