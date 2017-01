Althengstett Der ganze Ort trauert

"Wenn jemand etwas über seine Ahnen wissen wollte, dann musste er einfach zu Gertrud Flik gehen. Er war dann erstaunt darüber, was sie wusste. Sie erzählte anschaulich und vor allem fundiert". Mit diesen Worten wurde die Althengstetterin bei der Verleihung der Bürgermedaille 2012 von Laudator Werner Kopp beschrieben.

Gefragte Zeitzeugin

Als Zeitzeugin wusste Flik vor allem auch über die örtlichen Geschehnisse in der Nazi-Zeit bestens Bescheid. Es lag ihr viel daran, dass das Wissen über diese schreckliche Zeit auch an die Jugend weitergegeben wird. "Schon in jungen Jahren habe ich mich für die Ortsgeschichte und kommunalpolitische Ereignisse interessiert", sagte sie einmal im Gespräch mit unserer Zeitung.