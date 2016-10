Althengstett Der Bastelspaß beginnt schon beim Sammeln

Und damit soll bald Schluss sein? Wenn sich der neue Krankheitserreger, ein Bakterium namens Pseudomonas syringae weiter ausbreitet, ist zumindest davon auszugehen, dass Kastanienalleen wie die prächtige Baumreihe in der Althengstetter Bahnhofstraße in einigen Jahren verschwunden sein werden. Im Jahr 2006 ist erstmalig ein neues Krankheitsbild an Rosskastanien in Nordrhein-Westfalen häufiger beobachtet und intensiver untersucht worden. Die Symptome wurden nach Angaben der dortigen Landwirtschaftskammer an einzelnen Exemplaren, aber auch in Alleen beobachtet. Auffällig für das neue Schadbild sind laut Kammer einzelne blutende Stellen am Hauptstamm sowie an den Ästen, die später eintrocknen. Typisch sei die Laubaufhellung infizierter Rosskastanienbäume. Mit zunehmender Erkrankung würden einzelne Äste welken und absterben.

Am Stamm und einzelnen Ästen seien Risse und Dellen erkennbar. Unterhalb der infizierten blutenden Stellen sei das Gewebe bräunlich verfärbt. Diese Stellen bilden sich lang gestreckt oder auch streifenförmig hellbraun bis rotbraun aus und sind teilweise sehr stark nässend. Mit fortschreitendem Befall sterben die Bäume laut Untersuchung dann vollständig ab.

2008 erstmals entdeckt

"Die Krankheit könnte artengefährdend sein, das muss man realistisch sehen", sagte der Althengstetter Revierförster Jürgen Martinek im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Das Eschentriebsterben habe sich beispielsweise innerhalb von Jahren stark ausgebreitet, und das könne auch mit der Bakterieninfektion, von der zunehmend Rosskastanien befallen sind, geschehen.

Betroffene Eschen wurden erstmals im Herbst 2008 in Bayern entdeckt. Die Krankheit hat sich inzwischen über ganz Europa verbreitet. Im Frühjahr 2010 konnte ein Pilz, das "Falsche Weiße Stengelbecherchen" als Verursacher des Eschentriebsterbens identifiziert werden. Die Becher bilden im Sommer völlig unscheinbare Fruchtkörper aus. Diese entlassen Sporen, die mit dem Wind weitergetragen werden.

"Wir haben in unserer Region eher ein Mottenproblem", ergänzte Martinek. Damit meint er die so genannten Miniermotten, die Anfang der 1990er-Jahre aus Südosteuropa eingeschleppt wurden und sich über ganz Mitteleuropa ausgebreitet haben. Diese Insekten legen ihre Eier in die Kastanienblätter, und die Larven fressen sich dann durch das frische Grün, so dass Gänge in den Blättern entstehen. Dadurch werden die Leitungsbahnen in den Blättern zerstört. Durch ihre Gefräßigkeit trennen die Larven die Blattoberhaut vom darunter liegenden Gewebe und unterbrechen damit die Wasserversorgung. Dadurch trocknen die Bereiche oberhalb der Minen aus und werden nach und nach braun. Das Tierchen liebt die Hitze, und so kann es in heißen Sommern vorkommen, dass eine Rosskastanie bereits im August ihre Blätter verliert.

Dem Althengstetter Forstmeister Siegfried Rothacker, der die Bäume entlang von Straßen und auf den Grünflächen im Gemeindegebiet kontrolliert, ist eine Kastanie in der Bahnstraße aufgefallen, die sehr schütteres Laub hat. Das habe in Bezug auf das Bakterium Pseudomonas syringae erst einmal noch nichts zu bedeuten. "In solchen Fällen beobachten wir das betreffende Exemplar weiter und ziehen einen Baumexperten hinzu, wenn sich der Zustand weiter verschlechtert", sagte Rothacker.

Kein Grund zur Sorge

Die Althengstetter müssen sich also noch keine Sorgen um ihre Kastanienbäume, vor allem um die prächtigen Exemplare in der Bahnstraße, machen, sondern können weiter den Herbst in seiner ganzen Farbenpracht genießen. Zum Beispiel bei einem Spaziergang oder beim Sammeln von Kastanien – die Meteorologen sagen ein sonniges ­Wochenende voraus.