Althengstett Der Antragsteller rennt offene Türen ein

Der derzeitige Mensabereich, die Umkleiden und die Nebenräume sollen künftig für die Tagespflege genutzt werden. Vorgesehen sind 16 Betreuungsplätze für ältere und erkrankte Menschen. Für dieses Vorhaben gaben die Räte einstimmig grünes Licht.

"Wir bekommen täglich Nachfragen wegen Tagespflegeplätzen", sagte der Geschäftsführer des Krankenpflegevereins, Rüdiger Scheffelmaier, am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderats. Der Bedarf an solchen Plätzen sei sehr hoch, wie der Verein aus seinen rund 70 000 Hausbesuchen pro Jahr wisse. Seit Oktober 2016 arbeite man konkret und intensiv an dem Thema. Man habe Kontakt mit dem Landratsamt, dem Diakonischen Werk Baden-Württemberg sowie der Pflegekasse aufgenommen. Die Resonanz war nach seinen Worten durchweg positiv, auch bei der Gemeindeverwaltung. Das Landratsamt habe den Bedarf in der Region bestätigt. Weil eine solche Einrichtung derzeit nicht zur Verfügung stehe, würden die Betroffenen in Pflegeeinrichtungen weit außerhalb des Einzugsgebiets des Vereins oder stationär untergebracht, so Scheffelmaier.

Ohne Tagespflege würde ein wichtiger Baustein im ambulanten Angebot fehlen, argumentierte der Geschäftsführer in seinem Antrag an die Gemeindeverwaltung. Die Tagespflege sei zudem nicht nur wegen der großen Nachfrage wichtig, sondern weil sie körperlich weniger anstrengend als die ambulante Pflege zu Hause sei: "Damit bietet sie für ältere Pflegekräfte eine Perspektive".

Das Angebot zu realisieren, dauert nach Einschätzung des Geschäftsführers ein Jahr und wäre das erste regionale dieser Art. Erst in einigen Jahren wird für den Krankenpflegeverein absehbar sein, ob die Tagespflege so betrieben werden kann, dass ein Neubau finanzierbar wäre.