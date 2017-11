Althengstett Das Ziel: noch weiter verbessern

Trotz der bereits erzielten Erfolge, arbeitet das Familienzentrum daran, seine Arbeit kontinuierlich weiter zu entwickeln. Bürgermeister Clemens Götz ging in einem Impulsreferat auf die Bedeutung des Zusammengehörigkeitsgefühls und eines guten Gemeinschaftslebens der Bürger ein. Dazu bedürfe es generationenübergreifender Begegnungsstätten. "Klarheit, Köpfe und Kohle muss man haben, wenn man gemeinschaftsstiftende Einrichtungen voranbringen möchte", unterstrich der Rathauschef. Bei einem Streifzug durch die vergangenen zehn Jahre der Ortsgeschichte zeigte der Schultes auf, was auf diesem Gebiet bereits geleistet wurde. Götz hob dabei besonders den Mehrgenerationenpark und die neue Ortsmitte in Althengstett, den Dorftreff und das Lebenshilfehaus in Neuhengstett sowie die neu gestaltete Ortsmitte in Ottenbronn hervor.