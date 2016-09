Althengstett Das Magengrummeln hört schnell auf

Althengstett. Am Beispiel der Bläserklasse der Klassenstufe sechs der Realschule machte Rektorin Christa Wurster-Zischler deutlich, welche Fortschritte die Schülerinnen und Schüler bereits im ersten Jahr an der weiterführenden Schule machen können. Die Klasse hieß die neuen Fünftklässler und ihre Familien in der voll besetzten Festhalle mit dem Stück "Freude schöner Götterfunken" willkommen.

"Sicherlich hattet ihr heute Morgen etwas Magengrummeln und habt euch gefragt, was wohl auf euch zukommen mag", sprach Wurster-Zischler die neuen Schüler an. Um Eltern und Schülern zumindest einen kleinen Einblick in die neue Schule und die vielen neuen Gesichter, die hier auf sie warten, zu geben, stellte sie wichtige Ansprechpartner, die das Schulzentrum mit betreuen vor. Dazu zählten Hausmeister, Sekretariatsmitarbeiterinnen und die beiden Schulsozialarbeiter.

An die Eltern gerichtet, betonte die Rektorin: "Ihre Kinder kriegen das hin." In der Regel zeige sich bereits nach der ersten Woche, dass die neuen Schüler mit allen Gepflogenheiten, den vielen Mitschülern und dem großen Schulgebäude gut zurechtkämen, machte sie Mut zum Loslassen.