Althengstett "Das ist eine unfaire Pauschalaussage"

Zweifel an Zahlen

"Die Aussage, dass die Gemeinschaftsschulen, also auch unsere, hauptsächlich von lernschwächeren Schülern besucht wird, kann so auf keinen Fall getroffen werden", sagte gestern Konrektorin Elke Ruf. Sie kann sich nicht erklären, wie die genannten Zahlen überhaupt zustande kamen. Eine genaue Bezifferung sei hier nicht möglich, "weil wir nur über den Leistungsstand der Grundschüler aus Althengstett Bescheid wissen, die zur Gemeinschaftsschule wechseln".

Bei den zahlreichen Schülern, die aus dem Umland kommen, sei dies natürlich nicht gegeben. Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahrs der Klasse 4 sprechen die Lehrkräfte für jedes Kind eine Grundschulempfehlung aus. Darin legen die Lehrkräfte dar, welche Schulart ab Klasse 5 am besten für das Kind wäre. Welche weiterführende Schulart der Sprössling besuchen wird, entscheiden allein die Eltern, die an der weiterführenden Schule keine Auskunft über die Empfehlung geben müssen. Somit kann laut Ruf auf keinen Fall Statistik geführt und eine derartige Aussage über lernschwächere Schüler getroffen werden.

Weber, Ruf sowie ihre beiden Kolleginnen Antonia Ginter und Julia Burkhardt, die Fünftklässler unterrichten, wünschen sich eine differenziertere Sichtweise; eine ebenso detaillierte Beurteilung, wie sie an jeden einzelnen Schüler als so genannter Lernentwicklungsbericht (bisher Zeugnis mit Noten) nächste Woche ausgeteilt wird. Da könne dann beispielsweise genau aufgeschlüsselt nachgelesen werden, dass ein Schüler in Mathematik sich auf Gymnasialniveau, im Fach Deutsch dagegen auf Realschulniveau befinde. Jeder Schüler arbeite auf seinem Leistungsstand und bekomme dafür das entsprechende Material ausgehändigt. Es gebe nicht den starken und den schwachen Schüler, sondern man habe die Stärken des Schülers im Blick und arbeite gleichzeitig an seinen Schwächen. Kinder ein und derselben Klassenstufe seien sehr verschieden.

Pro Lernfach wurde für den Lernentwicklungsbericht eine farbige Balkengrafik gestaltet, mit der auf einen Blick ersichtlich ist, ob sich der jeweilige Schüler auf dem Grundniveau, das in etwa der Hauptschule entspricht, befindet, auf dem mittleren Niveau (Realschule) oder dem erweiterten Niveau (Gymnasium). Ergänzend liegen der Mappe Erläuterungstexte bei, unter anderem zum Lern- und Sozialverhalten, zum Wortschatz oder zum Hör- und Leseverhalten.

"In keiner anderen Schulart ist die Begleitung jedes einzelnen Schülers so intensiv wie bei uns", sagte der Schulleiter. Es sei mitnichten so, dass, wie Kritiker der Gemeinschaftsschule behaupten würden, "unsere Schüler allein vor sich hinarbeiten und viel nur auf sich allein gestellt sind".