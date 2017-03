Althengstett Das Gründungsjahr 1979

Der Verband Familienarbeit entwickelte sich aus der 1979 gegründeten Deutschen Hausfrauengewerkschaft. Auf dem Höhepunkt der Emanzipationsbewegung erklärte die Soziologin und Gründerin Gerhild Heuer, dass es eigentlich eine Hausfrauengewerkschaft geben muss, damit Hausarbeit und Erwerbsarbeit gleichgestellt werden. Hausarbeit und Pflegearbeit dürften nicht zu Altersarmut und Abhängigkeit führen. Dies war die Geburtsstunde der Deutschen Hausfrauengewerkschaft.

Der im Jahr 2012 geänderte Name "Verband Familienarbeit e.V." entspricht dem heutigen Selbstverständnis der Menschen, die in der und für die Familie arbeiten. Nach wie vor ziehen Mütter und Väter in den Familien Kinder groß, ohne dass die Gesellschaft ihre Leistung honoriert, so der Verband. Dieser setzt sich für Wahlfreiheit ein. Das bedeutet, dass Mütter und Väter entweder die Familienarbeit leisten oder erwerbstätig sind und die Erziehungsarbeit delegieren oder beides miteinander vereinbaren, ohne dass sie ins wirtschaftliche sowie soziale Abseits geraten und ohne dass sie überfordert sind. Erst durch die Bezahlung der Familienarbeit sei die Wahlfreiheit gewährleistet.

Althengstett-Neuhengstett. "Die Keimzelle Familie zerfällt", sagt Steinheber. In der heutigen Leistungsgesellschaft stünden Frauen unter starkem Druck, wenn sie gleichzeitig Karrierefrau sowie Familienmutter sein wollten und würden ihren Kindern damit schaden. Das alte Rollenbild in der Versorgerehe, wonach die Mutter sich um Haushalt sowie Kinder kümmert und der Vater das Geld nach Hause bringt, habe funktioniert. "Wenn man heute nach diesem Modell lebt, wir man angefeindet", so Steinheber.