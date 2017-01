Althengstett "Danke Deutschland"

Althengstett. Am 17. März 2015 sind wir mit Flugzeug nach Deutschland gekommen, wegen dem Krieg in Syrien. Die Reise war anstrengend und gefährlich. Die ersten 15 Tage sind wir in Hannover-Friedland geblieben. Wir haben dort wichtige Sachen gelernt in der deutschen Sprache, wie zum Beispiel "ich heiße…, ich komme aus…, ich bin… Jahre alt". Danach sind wir nach Gechingen gezogen, da waren alle nett zu uns und viele Bürger haben uns geholfen. Wir brauchten Hilfe bei der Wohnungssuche, die Kinder in der Schule anzumelden, beim Einkaufen. Das ist ganz anders als in Syrien. Nach einem Monat sind wir zur Schule gegangen.