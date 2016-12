Althengstett Coversongs und jede Menge eigene Werke

Frontsänger und Gitarrist Luca Ackermann, Malte Kraft (Lead Gitarre) und Alex Frydek (Schlagzeug) kennen sich seit Jahren. Sie sind wichtige musikalische Schritte gemeinsam in der Modern Music School in Calw gegangen. Seit knapp einem Jahr ist Finn Schennach (Bass) mit von der Partie. "Irgendwann von der Musik leben zu können", ist der Traum der Band, so Luca Ackermann, der neben dem Musik machen Tontechnik studiert. Bis dahin wollen die vier Musiker vor allem Spaß haben, möglichst häufig vor Publikum auftreten und an Band Contests teilnehmen, um bekannter zu werden.

Freunde aus der Schulzeit

Zur vorweihnachtlichen Rocknacht im "Schwarzen Schaf" hatte "18 Grad" erstmals im vergangenen Jahr eingeladen und wer sie gehört und gesehen hatte, war auch dieses Mal gerne wieder gekommen. Darunter natürlich auch die Familien und viele Freunde aus der Schulzeit, die das Konzert zu einer Art Klassentreffen machten. Das Publikum konnte sich an dem Abend davon überzeugen, dass die Band in den vergangenen Monaten viel gearbeitet hat. "Wir haben jetzt ein ganzes Set eigener Songs", so Ackermann, der die Texte schreibt. Stilistisch ist "18 Grad" meist dem Alternative Rock zuzuordnen, gekennzeichnet durch pulsierende Beats, mal hart und schnell, aber auch kompatibel mit balladenhaften Songs. Einflüsse aus Funk, Rap und Folk wurden schnörkellos verwoben und in der Grundausstattung Gitarre, Bass, Schlagzeug, Stimme, ehrlich und authentisch umgesetzt.