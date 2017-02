Althengstett Countrysänger Johnny Cash als Vorbild

Althengstett-Ottenbronn. Vielleicht war es die lange Zeitspanne, in der im "Schwarzen Schaf" keine Live-Musik mehr am Wochenende geboten wurde. Vielleicht war es aber auch die Neugierde darauf, was die aufstrebende Ben Rockwell Band aus dem Raum Calw, Neuhengstett und Weil der Stadt zu bieten hat. Auf jeden Fall sorgte die erstmals in der Ottenbronner Kultkneipe auftretende Männerband bei ihrer Premiere für ein volles Haus.