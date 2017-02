Althengstett/Calw Cannabisplantage an Brandort entdeckt

Die beiden Angeklagten, ein 25-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau, werden der gemeinschaftlichen Beihilfe zum Anbau von Cannabis beschuldigt. Dafür, so der Staatsanwalt am Dienstag, hätte das Paar einen Kellerraum an einen bereits verurteilten jungen Mann vermietet. Vor der Strafrichterin soll im Rahmen des Prozesses geklärt werden, ob die beiden ehemaligen Mieter von Anfang an von den Vorgängen wussten.

Untermieter aus Gefängnis vorgeführt

Deshalb wurde der Untermieter, der bereits zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt ist, aus dem Gefängnis vorgeführt. "Spätestens, als ich das Zelt zum Trocknen in der Waschküche aufstellte, muss es klar gewesen sein, denn ich habe vorher nach dem Platz gefragt", erzählte dieser vom Aufbau eines mobilen Textilschrankes etwa sechs Wochen vor dem Brand. In den Monaten zuvor war seine Aktivität nur auf den Kellerraum begrenzt, an dessen Tür er ein neues Schloss einbaute. Zwar seien die beiden Angeklagten nicht begeistert gewesen, doch da sie eh wegen einer Räumungsklage ausziehen mussten, hätten sie ihm deutlich gemacht, dass er den Keller räumen müsse. Das hat dann aber die Polizei getan.