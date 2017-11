Althengstett Bundesförderung

Ziel des Bundesförderprogramms für den Netzausbau ist es, hochleistungsfähige Breitbandnetze in unterversorgten Gebieten zu errichten. Das entsprechende Programm ermöglicht speziell in diesen Bereichen einen flächen­deckenden Ausbau mit 50 Mbit pro Sekunde. Das Programm richtet sich dabei an Kommunen und Landkreise zur Schließung der Lücken bei der Breitbandversorgung. Der Fördersatz des Bundes beträgt im Regelfall 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Unabhängig von der Ausbauförderung können Planungs- und Beratungskosten zu 100 Prozent und bis zu einem Betrag von maximal 50 000 Euro gefördert werden. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz dafür geschaffen werden, schnell mit den Vorbereitungen für Ausbauprojekte zu beginnen.

Althengstett. Die Digitalisierung ist auch in der Gäugemeinde eine der Zukunftsherausforderungen, um im Wettbewerb der Kommunen bestehen zu können. Eine Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen ist für Gemeinden bereits heute einer der wichtigsten Standortfaktoren. Der Althengstetter Gemeinderat soll in der Sitzung am Mittwoch die Verwaltung beauftragen, ein Fachbüro mit der Erstellung einer entsprechenden Strukturplanung zu beauftragen.

Im Althengstetter Rathaus geht man davon aus, dass der künftige Bedarf nur noch über reine Glasfaseranschlüsse – so genannte FTTB-Anschlüsse (Fibre-to-the-Building) – abgedeckt werden kann. Der privatwirtschaftliche Markt stelle diese Anschlüsse nicht in der notwendigen Geschwindigkeit und vor allem nicht in ländlicheren Gebieten her, heißt es von Seiten der Althengstetter Gemeindeverwaltung. Aus diesem Grund sollten Kommunen in den Aufbau dieser Netze investieren, um nach Bedarf den Bürgern diese Anschlüsse zur Verfügung stellen zu können, heißt es in der Beratungsvorlage zur Sitzung.