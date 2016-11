Althengstett Bücherei als besondere Kapitalanlage

Nach etlichen, räumlichen Verschiebungen innerhalb des Verwaltungssitzes logiert die Bücherei nach der Erweiterung des Rathauses seit fast 24 Jahren im aktuellen Raum im ersten Stock. Allerdings steht im kommenden Jahr erneut ein Umzug an, nämlich in das Gerhard-Schanz-Sportzentrum. "Dort erhält die Einrichtung einen neuen, doppelt so großen Raum ohne Treppen und direkt am Schulzentrum und Generationenpark", kündigte Götz an.

Dass auch Lesen fit hält, untermauerte angesichts des künftigen Standorts Peter Jan Heissenberger, stellvertretender Leiter der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. "Die Bücherei ist eine Kapitalanlage, die seit 50 Jahren eine unschätzbare Dividende, das Lesen, ausschüttet und damit eine Grundlage für das weitere Leben bietet", sagte der Bibliothekar. Eine Bücherei in der Gemeinde sei keine Selbstverständlichkeit und bedürfe des politischen Willens, so wie in Althengstett, gratulierte Heissenberger zu diesem Jubiläum in der Gäugemeinde. "Die Anzahl der Ausleihen belegen, dass es stattliche Zinsen gibt und die sind ein großer Schatz", stellte der RP-Vertreter fest.

Bestand gewachsen

Von anfänglich 512 Büchern wuchs der Bestand in Althengstett auf heute 5752 Bücher und 992 elektronische Datenträger. "Davon entfallen 75 Prozent auf Kinder- und Jugendliteratur. Besonders durch das Engagement von Margit Lutz finden Kinder auch den Weg hierher", anerkannte Götz das Engagement der Bücherei-Leiterin. Sie sei mit Herzblut und Begeisterung dabei und motiviere immer wieder Helfer aus der Schülerschaft. Die waren auch beim Jubiläumsfest aktiv in der Bücherei, während Lesungen und Bastelangebote die Feier umrahmten.