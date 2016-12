Althengstett Buch arbeitet dunkles Kapitel auf

Der Autor Christoph Bittel und seine ehrenamtlichen Zuarbeiter haben keine Mühe gescheut und alles greifbare Quellenmaterial gesichtet. Sie haben unter der Leitung des Neuhengstetter Francis Guillaume in Archiven geforscht, historische Zeitungsartikel gesichtet, Quellen des Landkreise genutzt, Zeitzeugen befragt und vieles andere mehr. Herausgekommen ist ein spannend geschriebenes Buch, das die lange verdrängte Geschichte der drei Dörfer in der Zeit der Naziherrschaft ans Tageslicht holt.

"Wir wollen aus Liebe zur Heimat wissen, was damals geschah", unterstrich Bürgermeister Clemens Götz. Der Schultes freute sich über den engagierten Einsatz zahlreicher Bürger bei der Entstehung des Buches. Auch dass der Gemeinderat grünes Licht zur Finanzierung des Bandes gab, sei Grund zur Freude.

Viel Lob hatte der Rathauschef auch für Bittel. "Er erschließt uns diese Jahre im vorliegenden Buch. Die Auswirkungen der großen Weltgeschichte werden in unseren drei Dörfern sichtbar", so Götz. Das neue Heimatbuch ist bestens geeignet, auch junge Menschen anzusprechen und sie über die Heimatgeschichte zu informieren.

Widersprüchliche Wesenszüge

"Im vorliegenden Buch wird versucht, möglichst über keine der damals in den drei Gemeinden lebenden Personen ein wie auch immer geartetes Urteil zu fällen", hob der Autor hervor. Dazu passten die Worte des Bürgermeisters über widersprüchliche Wesenszüge der Menschen.

Das heimatbezogene Geschichtsbuch spannt einen weiten Bogen von den Friedensjahren unter der NS-Herrschaft (1933-1939) über die Kriegsjahre (1939-1945) bis zu den Jahren des Wiederaufbaus (1945-1949). Einen verhältnismäßig großen Raum nimmt die Darstellung des Schicksals des Polen Marian Tomczak und der Deutschen Hedwig Zipperer ein, die wegen einer Liebesbeziehung unmenschlich hart bestraft wurden. Der polnische Kriegsgefangene wurde gehenkt, das deutsche Mädchen kam für mehrere Jahre in ein Konzentrationslager.

Auch dass in Ottenbronn der erste kreisweite Stolperstein für den in Grafeneck ermordeten behinderten Jungen Helmut Großhans gesetzt wurde, wird in dem umfangreichen Werk gewürdigt.