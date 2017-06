Althengstett Brote für guten Zweck

Althengstett-Neuhengstett (sel). Der Erlös aus dem Verkauf der rund 200 Brotlaibe fließt in die Finanzierung der Projektstelle eines Sozialpädagogen bei der Jugendkirche Choy. Im Backhaus wurde ab den frühen Morgenstunden der Steinofen angefeuert, Teig geknetet und Brotlaibe geformt. Zum ersten Mal mit dabei war Christa Schaber, die mit ihrem Mann, Pfarrer Jörg Schaber, vor wenigen Wochen ins Neuhengstetter Pfarrhaus eingezogen ist. "Es war das erste Mal, dass ich in einem Backhaus gebacken habe", so die Pfarrfrau, die am Ende eines anstrengenden Tages sagte: "Ich hab viel gelernt und viel Spaß gehabt."

Gebacken wurden Weizen- und Dinkelbrote. "Wasser, Mehl, Hefe, Salz, Kartoffeln und Brotgewürz", nannte Claudia Hausmann die Zutaten, die nach Augen- und Handmaß gemischt wurden. Während der erste Teig ging, wurde der Steinofen angefeuert und auf die richtige Temperatur gebracht. Nachdem die Reisigbüschel abgebrannt waren, wurde der Ofen feucht ausgefegt, bevor die ersten Brote eingeschoben werden konnten.

Draußen und drinnen immer wärmer