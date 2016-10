Althengstett Breakdancer erkämpfen Platz fünf

Althengstett. Der Grundstein für die WM-Teilnahme wurde bei der deutschen Meisterschaft im Mai gelegt. Mit dem zweiten Platz bei den Jugendlichen bis 16 Jahren qualifizierte sich die Gruppe "Nexxt Move" der Althengstetter Breakdancer dort für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft des Weltverbandes IDO in Graz.

Das Team in der Besetzung Jan Bolle, Dennis Dillmann, Nicolai Köhlitz, Alexander Kramer, Alice Kramer, Maxim Rabek sowie Tim Sensenbrenner nahm die Herausforderung an und reiste mit Eltern und dem Team-Betreuer Wolfgang Keck in die die Landeshauptstadt der Steiermark.

Ordentliche Portion Lampenfieber