Althengstett Breakdance-Kurs für Einsteiger

Im Training werden auch die typischen Breakdance-Elemente wie Toprocks, Footworks, Freezes und Powermoves gezeigt und geübt. Anwenden kann jeder einzelne diese Breakdance-Basics ganz im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten und Wünsche.

Breakdance ist eine individuelle Sportart, bei der jeder eigene Schwerpunkte setzen und einen eigenen Stil entwickeln kann. Wer Easy-Breakdance-Fitness also kennenlernen will, bekommt an den vier Kursabenden die passende Gelegenheit.

Auch Teilnehmer mit Breakdance-Erfahrung können mitmachen. Das Mindestalter liegt bei 20 Jahren. Nach oben gibt es keine Grenzen. Der Workshop ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Die Teilnahme am ersten Trainingstermin ist ganz unverbindlich zum Ausprobieren möglich.

Eine Anmeldung und Bezahlung erfolgt nach der ersten Stunde, spätestens jedoch am zweiten Abend. Bei genügend Interesse wird direkt im Anschluss an den Workshop eine dauerhafte Trainingsgruppe angeboten; Infos unter Telefon 07033/4 63 24, 0160/90 81 07 88 oder unter www.tanzfreunde-althengstett.de.