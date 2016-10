Althengstett Bis in das Viertelfinale vorgestoßen

Bei bis zu 30 Grad Lufttemperatur und ein bis zwei Meter hohen Wellen an der niederländischen Nordseeküste kam das Althengstetter IRB- Team auf einen guten Platz im Mittelfeld. In der Disziplin "Rescue Tube" konnte das Team sogar in das Viertelfinale vorstoßen und somit die Leistung der letzten WM in Frankreich toppen.

In den anderen Disziplinen musste sich die Althengstetter IRB-Bootscrew vor allem den Mannschaften aus Australien, Neuseeland und Dänemark geschlagen geben. Das beste deutsche Team Rheurdt/Schaephuysen kam in zwei Disziplinen bis in das Finale. Die vorderen Platzierungen gingen aber auch hier vor allem an die starken Vertreter aus Australien und Neuseeland, die neben ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit auch fahrerische Klasse bewiesen. Besonders hervorzuheben ist das australische Team aus North Burleigh, das nicht nur alle Goldmedaillen in den Wettkämpfen der Damen einfuhr, sondern sich zusätzlich mit den Platzierungen seiner starken Herrenteams den Gesamtsieg sichern konnte. Diese Nationen sind auch in der Vergangenheit die Sieger dieser IRB Bootswettkämpfe bei den Weltmeisterschaften gewesen.

So manche gute Technik abgeschaut

Neben den Wettkämpfen geht es um den Erfahrungsaustausch und die Weiterentwicklung von Rettungstechniken. So knüpften die Teilnehmer aus Althengstett neue Kontakte und konnten sich die eine oder andere gute Technik abschauen. "Die nächsten internationalen Meisterschaften, die Europameisterschaften, finden 2017 in Belgien statt. Wir hoffen, dass wir bis dahin ein zweites Herrenteam oder vielleicht gar ein Damenteam am Start haben werden", hofft Teamchefin Heike Wolf.