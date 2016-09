Althengstett Betroffene bleiben oft unverstanden

Nach dem Gottesdienst trägt im benachbarten Petrus-Valdes-Haus Ulla Reyle vor zum Thema "Der Umgang mit dem Un›verständ‹lichen –Demenzkranke Menschen neu verstehen und begleiten". Sie schreibt dazu: "Viele Menschen haben Angst, in höherem Alter an einer Demenz zu erkranken. Was bedeutet es, dass in unserer kognitiv orientierten Gesellschaft zahlreiche Menschen am Ende ihres Lebens ›den Verstand verlieren‹? Stimmt das so überhaupt?"

Sei Demenz nicht vielleicht sogar eine wichtige, meist zunächst verstörende und schmerzliche Erfahrung im lebenslang stattfindenden Entwicklungsprozess eines Menschen?, so Reyle. "Die weit verbreitete Illusion, mit den richtigen Mitteln und Methoden das Leben autonom bewältigen zu können, wird mit dieser Erkrankung jedenfalls grundlegend in Frage gestellt."

Ziel der Veranstaltung soll es sein, eine Demenz (auch) unter einem spirituellen Blickwinkel zu betrachten und von daher neue Verständnis- sowie Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Menschen und ihre Angehörigen zu entwickeln.

Buffet mit Überraschung

Die Referentin ist Gerontologin und Supervisorin. Sie arbeitet als geistliche Begleiterin und übt eine selbstständige Tätigkeit aus in der "Praxis für angewandte Alterswissenschaft und Supervision" in Tübingen.

Nach einer Aussprache, die Pfarrer Wachlin moderiert, lädt ein Küchenteam zum Überraschungsbuffet ein. Die Veranstaltung wird gegen 13 Uhr beendet sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.