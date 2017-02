Althengstett Beitrag zur Lebensqualität im Ort

Althengstett. Ein Film, Bilder und Berichte erinnerten unter anderem an das Angebot "Guck ond schlemm", das die Gewerbetreibenden im September auf die Beine gestellt hatten (wir berichteten). "Jeder Einzelne ist mitverantwortlich und es kommt etwas dabei heraus, denn das Gewerbe trägt zur Lebendigkeit und Lebensqualität vor Ort bei", zollte Bürgermeister Clemens Götz den Firmenvertretern Anerkennung. Die Art und Weise, wie die Unternehmen zusammenarbeiten, strahle dabei auf das Ganze der Gemeinde aus, stellte er fest. "Sie bestätigen meine Überzeugung, dass gegen die Säbelzahntiger dieser Welt das beste Mittel der Zusammenhalt ist", erinnerte Götz an seine Äußerungen beim Neujahrsempfang. Für das Engagement, das die Selbstständigen trotz ihrer wenig verbleibenden Freizeit an den Tag legen, brachte der Bürgermeister ihnen große Wertschätzung entgegen. "Außerdem zeigen Sie Bereitschaft, Verantwortung und unternehmerisches Risiko zu tragen und schaffen in unserer Gemeinde Arbeitsplätze", sagte Götz.

"Wir werden die Serie ›Guck ond …‹ im kommenden Jahr mit dem Fokus auf das Handwerk fortsetzen", kündigte GHV-Vorsitzender Martin Delago an. Dazu gebe es erste konkrete Ideen. Auch mit dem Einkaufsgutschein schreibt der GHV eine Erfolgsgeschichte. "Inzwischen sind es 46 000 Euro, die durch ihn in der Gemeinde bleiben", berichtete der stellvertretende Vorsitzende Roland Leyhr.

Dass das Gefüge des GHV nicht nur nach außen harmoniert, belegten Berichte über interne Aktivitäten. Beliebt ist dabei im geselligen Bereich ein Rennen auf der Kartbahn. Doch auch gemeinsame Seminare finden Zuspruch. Delago verwies auf den "Notfallkoffer" für Firmen, der eingesetzt wird, wenn der Chef plötzlich ausfällt, sowie den Erste Hilfe-Kurs. "Wir können alle davon profitieren", sagte er zur Aktion "Mitglieder stellen sich Mitgliedern vor". Inzwischen haben sich 107 Betriebe im GHV zusammengeschlossen, wie Delago berichtete. Es habe vier Abgänge und zwölf Zugängen gegeben.