Althengstett Beitrag zur kulturellen Identität

Zudem kümmerte sich unter der Leitung des Heimatforschers eine 23-köpfige Arbeitsgruppe um die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Althengstetter Geschichte. Die Jahre im Nationalsozialismus, insbesondere die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit, wurden behandelt.

Religionsfreiheit und Verantwortung für die Gemeinschaft – das sind bis heute für alle Waldenser zwei Dinge von höchster Bedeutung. Mit der Erforschung der Waldenser-Geschichte und seinem Engagement für den Verein Hugenotten- und Waldenserpfad schlägt Guillaume einen Bogen in die Gegenwart, denn Themen wie Flucht, Verfolgung, Exil, Integration und Toleranz sind aktueller denn je.

Staatssekretärin Petra Olschowski sagte bei der Übergabe der Heimatmedaille: "Weltoffenheit und Heimatverbundenheit sind gleichermaßen typisch für Baden-Württemberg. Wir zeichnen heute Persönlichkeiten aus, die diesen Gleichklang mit ihrem Einsatz für andere und ihre Region verkörpern." Zehn Personen nahmen die Auszeichnung entgegen. Sie wurden für ihr Engagement in der – auch grenzüberschreitenden – Orts- und Regionalgeschichtsforschung und der Landeskultur sowie für ihren Einsatz in der Fasnettradition, in Volksmusik, Volkstanz sowie der Chorarbeit geehrt. Die Übergabe der Medaillen bildete traditionell den Auftakt der Landesfesttage im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg, die dieses Jahr von der Stadt Bad Mergentheim ausgerichtet wurden.

Wir-Gefühl als gute Basis

Mit ihrer Begeisterung und Einsatzfreude leisteten die Träger der Heimatmedaille einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Identität und den Zusammenhalt in der Gesellschaft, so die Staatssekretärin. "Das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement ist Ausdruck dafür, wie demokratisch, frei und menschlich eine Gesellschaft ist", so Olschowski. Das hieraus entstehende Wir-Gefühl der Menschen im Land bilde eine gute Basis dafür, den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen. Hierzu gehörten auch die Integration von Menschen anderer Herkunft und von neuen Einflüssen in einer globalisierten Welt. Insbesondere der lebendigen sowie innovativen Vereins- und Bürgerkultur im Land komme dabei eine wichtige Rolle zu.

Die Auswahl der Medaillenträger erfolgt durch den Landesausschuss Heimatpflege Baden-Württemberg und basiert auf den Vorschlägen der Arbeitskreise für Heimatpflege in den Regierungsbezirken. Die Auszeichnung wird Persönlichkeiten zuerkannt, die sich um die Heimat Baden-Württemberg besonders verdient gemacht haben.

Die Heimattage werden seit 1978 jedes Jahr vom Land Baden-Württemberg in Kooperation mit einer anderen Kommune veranstaltet. Dieses Mal war Bad Mergentheim Ausrichtungsort. Die Heimattage 2017 finden in Karlsruhe statt.

Der Bretone Guillaume lebt nun seit fast vier Jahrzehnten in Baden-Württemberg. Wie bei der Auszeichnung betont wurde, hat er kulturhistorische Angebote vor Ort in die strategischen Überlegungen des nationalen Trägervereins des Kulturfernwanderwegs Hugenotten- und Waldenserpfad, der europäischen Vertretung der gleichnamigen Kulturroute des Europarats, eingebracht.