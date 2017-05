Althengstett Beide können viel voneinander lernen

Die französischen Gäste waren aufmerksame Zuhörer. Sie waren größtenteils zum ersten Mal in Deutschland. Bei dem Gedankenaustausch wurden die unterschiedlichen Strukturen der deutschen und der französischen Gemeindeverwaltung besonders herausgestellt. Bürgermeister Christian Aimé ist ehrenamtlich tätig und erhält eine Aufwandsentschädigung. Die Gemeinderäte nehmen in Moutiers neben ihrer vollen Berufstätigkeit auch Verpflichtungen in der Verwaltung wahr. Neuerdings müssten laut Gesetz 50 Prozent der Sitze in den Gemeinderäten an Frauen vergeben werden, hob Gemeinderätin Ute Steinheber hervor. Flüchtlingsbeauftragte Barbara Ogbone berichtete über den aktuellen Stand der Flüchtlingsarbeit in Althengstett. Nach der zunächst sich schwierig gestalteten Unterbringung sei dieses Problem inzwischen gut gelöst. "Jetzt steht als große Aufgabe die Integration und Arbeitsbeschaffung für die Migranten an", so Ogbone.

Die Verantwortlichen in Althengstett und auch ihre französischen Gäste sind der Auffassung, dass neben freundschaftlichen Beziehungen und Völkerverständigung die noch junge Partnerschaft Gelegenheit dazu bieten kann, voneinander zu lernen. Erst vor kurzem war Götz als Vorsitzender des Krankenpflegevereins im Gäu mit einer Delegation von examinierten Pflegefachkräften in Moutiers, um bei dieser Fortbildungsreise das französische Pflegesystem kennenzulernen. Auch auf diesem Gebiet soll voneinander gelernt werden.

Die Gäste besuchten die Gartenschau in Bad Herrenalb, hatten eine Führung durch das Kloster Hirsau und lernten die Städte Calw und Bad Wildbad kennen. Die Franzosen waren bewusst in Privathäusern in untergebracht. "Man kann ein Land nicht gut kennenlernen, wenn man in einem Hotel wohnt", unterstrich der Althengstetter Bürgermeister.