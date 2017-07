Althengstett Beide Fahrer in Klinikeingeliefert

Althengstett. Zur Unfallzeit war der Mann aus dem Landkreis Böblingen mit seinem Porsche auf der Bundesstraße von Simmozheim in Richtung Calw unterwegs. In Höhe Neuhengstett wollte er, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, nach links auf die Kreisstraße 4308 nach Althengstett abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Skoda, an dessen Steuer eine 38-jährige Frau saß.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide Personen schwere Verletzungen erlitten.

Feuerwehr Althengstett mit 20 Mann im Einsatz