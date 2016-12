Althengstett Bei Steuern kommt es zu Kompromiss

Althengstett. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden moderat erhöht, die Gewerbesteuer bleibt unangetastet. Noch einmal lieferten sich die Gemeinderäte einen Kampf der Argumente. Bürgermeister Clemens Götz hob die immensen Fortschritte hervor, die die Gäukommune im Bereich der Infrastruktur erreicht habe und nannte zahlreiche Beispiele.

Nicht alle Anschaffungen unbedingt nötig

"Wir haben uns in den letzten Jahren viel zugelegt, was man eventuell auch nicht unbedingt braucht", unterstrich Bürgermeisterstellvertreter Rainer Kömpf von der Unabhängigen Wählvereinigung. Er nannte als Beispiel den neuen Mehrgenerationenpark. Zwar sei er nicht grundsätzlich gegen diese Einrichtung, nehme sie jedoch als aussagekräftiges Beispiel dafür, was man nicht unbedingt benötigt hätte.