Althengstett Bei Museum und Friedhof tut sich einiges

Pavillon entsteht

Vorgesehen sei, auf dem lang gezogenen Grundstück hinter dem bestehenden historischen Museumsgebäude in Holzbauweise einen zweiten Bau zu erstellen – den Pavillon. Ziel sei die Errichtung eines Mehrzweckgebäudes, in dem man künftig sowohl die Begrüßung der Besucher vornehmen, als auch den Waldenser-Film zeigen möchte. Auch Veranstaltungen könnten hier stattfinden. Zudem plane man dort Wechselausstellungen, um das Museumsquartier für Besucher, die die Dauerausstellung schon kennen, attraktiv zu machen. Idee sei, so Dietz, dass sich auch andere Neuhengstetter Vereine mit ihren Geschichten dem Ort vorstellen können. Außerdem möchte man in den neuen Räumen eine kleine Teeküche sowie neue sanitäre Anlagen unterbringen.

Dietz rechnet damit, dass sich Planungen und die Genehmigungen der Bauanträge bis Jahresende hinziehen können. Die Planer waren bisher aus funktionalen Gründen von einem Flachdach beim Pavillon ausgegangen, aus städtebaulichen Gründen würde das Landratsamt als Genehmigungsbehörde gerne ein Satteldach sehen. Seien diese Fragen geklärt, rechnet Dietz, mit einem Baubeginn Anfang 2018 und einer Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte.

Antrag für zweiten Teil

Parallel werde man noch in diesem Jahr mit dem Antragsverfahren im Leader-Programm zum zweiten Bauabschnitt beginnen – dem Aus- und Umbau des historischen, aufgelassenen Waldenserfriedhofs, der an das Museum angrenzt. Die Herausforderung: Das Friedhofsareal wird außen von einer unter Denkmalschutz stehenden Mauer umschlossen, die die Planer für die Neugestaltung des "Waldenser-Ensembles" gerne im Innenbereich zum Museum hin öffnen würden, um eine leichtere Zugänglichkeit vom Museum her zu erreichen. So sei vorgesehen, dass man von einem Platz zwischen historischem Museumsgebäude und künftigen neuen Pavillon direkt auf den Waldenserfriedhof hinübergehen kann, beziehungsweise dieser Bereich zum Friedhof hin offen sei, so dass die Besucher alle Bereiche des künftigen Quartiers als eine Einheit erleben könnten.

Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände soll mit dem zweiten Bauabschnitt ein Erlebnisbereich geschaffen werden, der an fünf Stationen mit Titeln wie "Aufbruch und Weg", "Ankommen", "Alte Heimat – Neue Heimat", "Verweben" und "Verwurzeln" die Geschichte der Waldenser einerseits und Themen der Migration sowie den Heimatgedanke andererseits vergegenwärtigen soll. Hoffnung sei, so Dietz, dass alle Förderungen und darauf fußenden Baumaßnahmen bis 2020 abgeschlossen seien, wenn Neuhengstett wieder mit der Ausrichtung des Festes für die Gesamtgemeinde an der Reihe sei. "Dann hätten wir einen Anlass, ein Riesenfest zu feiern: Freibier für alle!", so Dietz unter dem Jubel der Anwesenden – vorausgesetzt, man findet einen Sponsor.