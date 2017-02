Althengstett Baustelle mindert Interesse nicht

Nur durch die zahlreiche Unterstützung aller Helfer und der Disziplin der Starter konnte dieser Wettkampf in dem relativ kleinen Bad reibungslos ablaufen. Einzig eine Lautsprecheranlage fehlte, dies machte aber der Trainer Felix Wolf durch seine durchdringende Stimme mehr als wett.

Alle Starter mussten je nach Altersklasse eine bis drei rettungsspezifische Schwimmdisziplinen absolvieren. Für die Kleinsten ab dem Alter von sechs Jahren bedeutete dies 25 Meter Brustschwimmen, für die Jugendlichen und Erwachsenen 50 Meter Freistil, 50 Meter Retten einer Puppe mit und ohne Flossen.

Alle Teilnehmer zeigten sehr gute Schwimmleistungen, wobei für so manche Überraschung gesorgt war. So konnte der aus Syrien stammende Gaith Akel Vereinsmeister in seiner Altersklasse werden. Kein Wunder, denn seit eineinhalb Jahren fährt er regelmäßig jeden Mittwoch und Donnerstag von der Flüchtlingsunterkunft in Calw-Wimberg nach Gechingen, um am DLRG-Training teilzunehmen. Vom recht unsicheren Schwimmer entwickelte er sich durch sehr viel Trainingsfleiß soweit, dass er sogar den Rettungsschwimmkurs Silber erfolgreich bestanden hat und eine weitere Wasserrettungsdienstausbildung beginnt.

Wichtige Erkenntnisse

Nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den jugendlichen Teilnehmern wurden respektable Zeiten erzielt. Insbesondere Schwimmern der Wettkampfgruppe waren auf den ersten drei Plätzen zu finden. Die Vereinsmeisterschaften dienen dem Trainerstab um Heike Wolf auch als Bestandsaufnahme des Leistungsvermögens ihrer Schützlinge und als Grundlage, um die Trainingsplanung für die nächsten Pool- und Freiwasserwettkämpfe zu optimieren.

In der jeweiligen Altersklasse wurden folgende Rettungsschwimmer Vereinsmeister: Marlene Duwe, Helena Glaser, Henry Feinauer, Emely Wolf, Marius Duwe, Madeleine Wintergerst, Lasse Tiedje, Sophie Zuske, Jerome Michel, David Zuske, Linda Linnenfelser, Lara-Marie Haußer, Gaith Akel, Christiane Hartmann, Stefan Ludwig, Sonia Laberyie-Schultz und Thomas Wolf.