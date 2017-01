Althengstett Baukontrolle der anderen Art

Kosten von 3000 Euro

Die Kamera sei später an anderer Stelle einsetzbar. Das Gerät, die Installation der Datenleitung und die Einbindung in die Homepage haben 3000 Euro gekostet.

Ursprünglich sollte die Webcam bereits während der Abrissarbeiten am alten Sportzentrum in Betrieb gehen. Es gab allerdings zeitliche Verzögerungen. Das Interesse an den Aufnahmen, die alle 15 Minuten aktualisiert werden, hat etwas nachgelassen, da derzeit hauptsächlichen Innenarbeiten im Gange sind. Die Kamera ist seit Mai in Betrieb. Bislang gab es täglich rund zehn Klicks auf den Button "Webcam".