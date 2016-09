Althengstett Hesse-Bahn: Aktivisten gehen aufeinander zu

So lautet das Ziel der Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn, kurz B.A.U.S.. Dazu soll am morgigen Samstag, 1. Oktober, ein "Open Frontier Railway Walk", also eine Grenzlandwanderung, beitragen. Damit will die Gruppierung nach eigenen Angaben den "geistigen Stacheldraht zwischen den Kommunen aus dem Landkreis Calw und dem Landkreis Böblingen überwinden". Für die Bahnaktivisten ist der Endlosstreit um die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke zwischen Calw und Renningen nicht nachvollziehbar, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Dieseltriebwagen könnten S-Bahn-Takt gefährden

In Weil Stadt wird befürchtet, dass die Dieseltriebwagen, die zunächst für die Hermann-Hesse-Bahn eingesetzt werden, den S-Bahn-Takt gefährden. Die Kommune hat Einspruch gegen die Brücke über die Südumfahrung in Weil der Stadt eingelegt. Schultes Bürgermeister Thilo Schreiber hat bei der Hesse-Bahn unter anderem den fehlenden Lärmschutz und die Streckenführung durch das Landschaftsschutzgebiet Steckenthal kritisiert. Auch das Brandschutzkonzept sei nicht vorhanden, bemängelt der Weiler Rathauschef.