Althengstett Ausweisung von Konzentrationszonen

Nach der Novellierung des Landesplanungsgesetzes kann die Regionalplanung Festlegungen zu Standorten regional bedeutsamer Windenergieanlagen nur noch als Vorranggebiete treffen. Ausschlussgebiete können nicht mehr ausgewiesen werden. Kommunen erhalten damit die Möglichkeit zur eigenen planerischen Steuerung von Windenergieanlagen in ihren Flächennutzungsplänen (Planung von Konzentrationszonen). Kommt es zu einer Ausweisung von Standorten für Windkraftenergieanlagen durch Darstellung im Flächennutzungsplan, erfolgt eine positive Standortzuweisung. Die Folge: Der übrige Planungsraum wird von Windenergieanlagen freigehalten. In Alhengstett ist dies Angelegenheit des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV), da dieser Träger der Flächennnutzungsplanung ist. Voraussetzung für die planerische Steuerung ist ein auf der Untersuchung des gesamten Verbandgebietes basierendes Planungskonzept für Windenergiestandorte.

Derzeit kann prinzipiell an jeder Stelle in der Gemeinde Althengstett die Planung für ein Windrad eingeleitet werden, da bisher weder auf regionaler noch auf kommunaler Ebene eine planerische Steuerung erfolgt. Wer ein Windrad errichten will, muss die nötigen Abstandsflächen von der Wohnbebauung einhalten, den Naturschutz beachten und kann einen Bauantrag einreichen.

Die Ausweisung einer Konzentrationszone ist ein Planungsinstrument des GVV, um die potentielle Fläche für die Errichtung eines Windrads zu verringern und innerhalb des Verbands gewisse Flächen von der Nutzung auszuschließen und andere positiv aus­zuzeichnen. Interessiert sich ein Investor für einen Standort, muss er ebenfalls im Genehmigungsverfahren nochmals aktualisiert die entsprechenden Untersuchungen