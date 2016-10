Althengstett Aus Liebe zum Sport

Althengstett (msw). Am meisten werde über die Sieger berichtet, vielleicht noch über die ersten drei. "Macht man Sport, um einer der ersten drei zu werden?", fragte Bürgermeister Clemens Götz in seiner Ansprache. Die erreichte Platzierung sei nur ein kleiner Teil dessen, weshalb die Betreffenden Sport lieben.

Auch der Rathauschef will alles geben

Der Rathauschef ist selbst begeisterter Läufer, Radfahrer und Schwimmer. Er schilderte das, was Sportler antreibt, aus seiner ganz persönlichen Sicht. Wenn er in zehn Tagen beim Waldenserlauf in Neuhengstett antrete, denke er nicht an die Platzierung, sondern er starte, weil ihm Laufen Freude macht. Er werde teilnehmen, weil er alles geben wolle, die Grenzen seiner Kräfte kennenlernen wolle, die Gemeinschaft mit anderen Läufern suche, "und weil auch das Publikum am Rand anspornt".