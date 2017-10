Althengstett Auftakt für Hengstetter Winterzauber naht

Althengstett. der Althengstetter Winterzauber findet dieses Jahr am Freitag, 8. Dezember, von 16 bis 22 Uhr in der Ortsmitte statt. Es werden verschiedene Musikgruppen zu unterschiedlichen Zeiten auftreten. Der Nikolaus ist für die kleineren Besucher vor Ort. In der Postfiliale Am Hirschgarten kann man einen unfrankierten Wunschbrief an das Christkind abgeben, der dann als Sammelpost vom Postamt Althengstett an das Christkind geht.