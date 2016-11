Althengstett Aufstand der Familien muss kommen

Althengstett-Neuhengstett. In nächster Zeit finden gleich drei Veranstaltungen statt, bei der Interessierte das wissenschaftlich fundierte Werk der studierten Pädagogin näher kennenlernen können.

Steinheber ist eine moderne, gebildete und kultivierte Frau. Immer adrett gekleidet, mit flotter Frisur, stets hilfsbereit, geht sie freundlich auf ihre Mitmenschen zu. Kommt man mit ihr ins Gespräch, entpuppt sie sich dann beim Thema "Frauen und Familie" als deutlich wertkonservativ. "Ich stehe zu meinem konservativen Familienbild", sagt die gläubige Katholikin. Sie ist der Überzeugung, dass Kinder möglichst lange bei ihren Müttern bleiben und von diesen erzogen werden sollten.

Es ist dieses Thema, das Steinheber seit Jahren umtreibt. Seit ihre beiden Töchter erwachsen sind, beteiligt sie sich intensiv am öffentlichen Leben. So wurde sie in den Althengstetter Gemeinderat gewählt, engagiert sich im Arbeitskreis Asyl, betreut ehrenamtlich Flüchtlinge und ist oft zu Lesungen unterwegs. Steinheber ist außerdem Mitglied des Bundesvorstandes des Familienverbandes "Familienarbeit" und dessen Europadelegierte.