Althengstett Aufbaukurs Informatik noch in Versuchsphase

Wir legen weiterhin großen Wert auf die Qualitätssicherung und sind daher ständig dabei, die Gemeinschaftsschule weiter zu entwickeln. Dazu werden von den Kollegen eine Vielzahl von Fortbildungen besucht. Neu in diesem Schuljahr ist, dass jede Klasse von zwei Klassenlehrern (Lernbegleitern) begleitet wird. So können die Schüler noch besser betreut werden. Zusätzlich sind die Stunden des Individuellen Lernens größtenteils weiterhin mit zwei Lernbegleitern besetzt, und jeder Schüler hat alle zwei Wochen ein persönliches Gespräch mit seinem Lerncoach.

Der Schwerpunkt der Berufsorientierung liegt zukünftig auf einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Gewerbe- und Handelsverein und unseren weiteren Bildungspartnern aus der Umgebung. Des Weiteren legen wir auch Wert darauf, den Schülern Unternehmen und Berufsbilder aus der weiteren Umgebung nahezubringen. Auch die schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten stehen im Fokus. Konkret wird das so aussehen, dass die Schüler der Klassen 7 und 8 eine Vielzahl von Exkursionen in Unternehmen und Schulen durchführen werden oder dass diese zu Informationsveranstaltungen in die Schule kommen. In Klasse 9 führen wir mit der IHK das Projekt "Ausbildungsbotschafter" durch. Das bedeutet, dass pro Monat zwei solcher Botschafter an unsere Schule kommen und ihre Berufe auf Augenhöhe vorstellen.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Förderbereich im Hinblick auf Flüchtlingskinder?

Wir haben im letzten Schuljahr festgestellt, dass die Flüchtlingskinder sich bei guter Betreuung sehr schnell integrieren. Das bedeutet, sie lernen die deutsche Sprache schnell und sind extrem wissbegierig. Alle Kinder sind in ihrer jeweiligen Klasse integriert und erhalten Sprachförderunterricht. Wir haben daher auch im neuen Schuljahr in der Grundschule und in der Sekundarstufe Sprachfördergruppen auf drei Niveaustufen eingerichtet. So dass die Kinder schnell und erfolgreich Deutsch lernen und am Regelunterricht teilnehmen können. Zusätzlich bieten wir das Projekt "Kooperative Berufsorientierung", kurz KooBo, an. Es ermöglicht Schülern, Erfahrungen in verschiedenen beruflichen Zusammenhängen zu sammeln, um darüber nachdenken zu können, wohin der eigene Weg führt.

Welche sonstigen Schwerpunkte setzen Sie dieses Jahr?

Ein wichtiger Schwerpunkt wird der MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sein. Alle Klassen 5 bis 7 haben als Unterrichtsfach "Informationstechnische Grundbildung". Zudem nimmt unsere Schule an einem Versuch des Kultusministeriums zur Erprobung des Aufbaukurses Informatik in Klasse 7 teil. Die ständige wissenschaftliche und technische Weiterentwicklung erfordert in immer stärkerem Maße eine Vernetzung von Kenntnissen verschiedener naturwissenschaftlicher und technischer Disziplinen. Hier bietet das Profilfach "Naturwissenschaft und Technik" eine hervorragende Möglichkeit, die Schüler theoretisch und praktisch auf die sich ständig verändernde Welt vorzubereiten.

Im Ganztagesbereich bieten wir den Schülern das Projekt "Lego Mindstorms" an. Hier lernen die Schüler in der Praxis, wie man einen Roboter programmiert.

Das Fremdsprachenangebot wurde weiter ausgedehnt. Alle Schüler ab Klasse 6 haben die Möglichkeit, neben Englisch Französisch als zweite Fremdsprache zu erlernen. Außerdem werden ab diesem Schuljahr alle achten Klassen eine Studienfahrt nach England unternehmen.

Auch ansonsten wurde das Angebot im Ganztagesbereich ausgeweitet. Alle Schüler der Klassen 5 bis 7 werden von Dienstag bis Donnerstag von 7.45 bis 15.15 Uhr zuverlässig betreut. Zusätzlich besteht für alle Schüler auch die Möglichkeit, weitere Angebote am Montag- und Freitagnachmittag wahrzunehmen.

Die Gemeinschaftsschule bietet als Inklusionsschule auch Kindern mit Behinderungen einen Lernort. Fünf Sonderschullehrer aus unterschiedlichen Schulen unterstützen und fördern die Kinder in ihrem Lernprozess. Die Fragen stellte Marion Selent-Witowski.