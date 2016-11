Althengstett Auf der Zielgeraden

Als nächstes muss das fehlende Mobiliar angeschafft werden. "Das sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein", so Waidner. Danach erfolge die Abnahme des Gebäudes durch die örtlichen Behörden. Dies sei gleichzeitig der Startschuss für die Inbetriebnahme des Waisenhauses. Der Verwalter ist dabei, die Betreuerinnen auszuwählen.

In einem weiteren Schritt würden dann die ersten Mädchen und Jungen – geplant sind in Vollbelegung jeweils acht Mädchen und acht Jungen – ausgesucht. "Die offizielle Einweihung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Wir werden hierbei vertreten von Horst Scholl, der dann vor Ort sein wird", kündigt Waidner an.

Zu einem kontinuierlichen Betrieb des Waisenhauses benötigt der Althengstetter Verein "Kinder der Hoffnung" weitere Paten für die Kinder. Unterstützen kann man die Jungen und Mädchen mit 25, 50 oder 100 Euro pro Monat.

Stand beim Winterzauber

Der Verein wird beim diesjährigen diesjährigen Weihnachtsmarkt in Althengstett am 2. Dezember wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein. Dort wird afrikanisches Kunsthandwerk angeboten. Der Erlös kommt dem Waisenhausprojekt zugute.