Althengstett Auch Luther konnte von allen guten Geistern verlassen sein

Alle, die ein Interesse daran haben, zu erfahren, warum denn ausgerechnet Martin Luther der richtige Mann am richtigen Ort – und das auch noch zur richtigen Zeit – war, sind zu diesem Seminar über Grundlagen sowie Hintergrund der Reformation eingeladen. Dieser Aspekt steht denn auch am Vormittag ganz im Mittelpunkt. Nach der Mittagspause lautet das Thema "Luther, die Politik und die Bauern".

Und auch diejenigen, die schon immer wissen wollten, warum Luther trotz all dem Guten, das er angestoßen hat, gegenüber den Juden eine so harte und unversöhnliche Haltung einnahm, sind mit ihren Fragen hier richtig. Das Thema der dritten Einheit lautet nämlich "Luther und die Juden – oder wie auch ein Reformator von allen guten Geistern verlassen sein kann". Da es den Veranstaltern wichtig ist, dass nicht nur Wissen vermittelt wird, ist in jeder der drei Einheiten auch ausreichend Zeit für den Austausch vorgesehen.

Das Seminar beginnt um 10 Uhr im Petrus-Valdes-Haus in Neuhengstett, das Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr geplant. In der Mittagspause gibt es die Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss. Teilnahmegebühren werden keine erhoben, die Veranstalter freuen sich jedoch über eine Spende.

Eine Anmeldung bei Angelika Holzäpfel, Telefon 07051/4 04 43, ulrich.holzaepfel@gmx.de) oder dem Pfarramt, 07051/92 23 80, Pfarramt.Neuhengstett@elkw.de ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.