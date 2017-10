Althengstett Atmosphäre wie in einer großen Familie

Althengstett. "Ich gehöre zu dem Typ Mensch, der schon im Sport die gesamte Unterrichtsstunde auf dem Dreimeterbrett gestanden hat und erst in der 45. Minute gesprungen ist." Mit diesem Zitat von Angela Merkel begann Bürgermeister Clemens Götz seine Ansprache. Die Bundeskanzlerin habe damit nicht sagen wollen, dass "Sport Mord ist", wie einst Winston Churchill, sondern vielleicht, dass sie ein wenig unsportlich sei und dies heute bereue. Nicht erst in der 45. Minute, sondern möglichst in der ersten Minute müsse man beginnen, egal, ob es um gesundheitlichen oder sportlichen Erfolg gehe. "Natürlich ist es nicht der Siegeswille allein, der uns antreibt, Sport zu treiben. Es gibt auch viele Sportangebote unserer Gemeinde, die insbesondere der gesundheitlichen Vor- und Nachsorge oder einfach dem Spaß dienen. Jeder, der den inneren Schweinehund überwunden hat und den Fernsehsport gegen den aktiven eingetauscht hat, kann oft gar nicht mehr ohne körperliche Aktivität sein", sagte Götz.

Sinnvolle Freizeitgestaltung

Sein Dank galt allen Trainern und Betreuern, die durch ihr Engagement den Sportlern, insbesondere dem Nachwuchs, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geben "und sie sogar auf die Erfolgsspur bringen". Ein herzliches Dankeschön von Götz ging auch an die Eltern, die ihren Kindern den Sport ermöglichen. Mancher Weg sei dafür zu fahren und manche Stunde dafür aufzubringen.