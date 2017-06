Althengstett Atmosphäre stimmt

Für viele Teams ist die Teilnahme fester Bestandteil des sommerlichen Terminplans. Ein Großteil der 29 Mannschaften hatte sich bestens auf den Tag vorbereitet und Sonnenbrille sowie -hut, Blumenketten, Schwimmtiere und ausgefallene Trikots im Gepäck. Immer wieder für Unterhaltung sorgten auch die Namen der Teams, die von Anspielungen auf bekannte europäische Clubs wie "FC Lieberampool" und "Arsenal LongDong" und "Hengstetter Jugend" bis hin zu klaren Kampfansagen wie "’s Bier gewinnt" und "Mal schauen wie weit wir kommen" reichten.

Bunt gemischt

Jedes Team bestand aus fünf Schützen und einem Torwart. Es gab Jugendmannschaften, Damenteams, bunt gemischte Gruppen, totale Fußball-Laien und aktive Spieler. In einer Gruppen-Vorrunde wurden Punkte gesammelt. Wer sich qualifizierte, für den ging es in der zweiten Runde im K.o.-System weiter. Am Ende holte sich die Mannschaft "Hangover 69", die durch die Disqualifikation des Konkurrenten "Wir sind der TTC Ottenbronn" in die Endrunde kamen, den Turniersieg. Zweiter wurde "FC Nankatsu" vor "Meinpersönlicherfavorit" und "WettCam". Den bestplatzierten Teams winkten Geldpreise und Pokale. Nach der Siegerehrung feierten Teilnehmer und Zuschauer im Festzelt weiter.