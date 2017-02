Althengstett Arbeitskreis bündelt Aktivitäten

Althengstett. Dem Beispiel anderer Gemeinden folgend, sehen sie in der Bündelung ihrer Aktivitäten in einem eingetragenen Verein zahlreiche praktische, organisatorische sowie rechtliche Vorteile. Auch die bei der Gründung anwesenden offiziellen Vertreter der Gemeinde Althengstett, Bürgermeister Clemens Götz und die Flüchtlingsbeauftragte Barbara Ogbone, begrüßten dieses Vorgehen und sicherten dem Verein und seinen Aktiven eine uneingeschränkte Fortführung der schon bisher gewährten organisatorischen sowie logistischen Unterstützung und Zusammenarbeit zu.

Unterstützung im täglichen Leben

Der neue Verein setzt sich laut seiner Satzung für alle in Althengstett lebenden Flüchtlinge und in ihrer Heimat Verfolgten ein. Er orientiert sich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und fördert die gesellschaftliche Teilhabe der neuen Mitbürger. Dies geschieht durch deren Begleitung und Unterstützung im täglichen Leben, was sich in vielerlei Angeboten und Aktivitäten in allen drei Ortsteilen zeigt. Diese reichen vom Deutsch-Unterricht über die Unterstützung bei Behördengängen bis zur Hilfe bei der Suche nach Arbeit und Wohnung.